Gaza, protesta davanti Montecitorio: “Vergogna, stop al genocidio”

Roma – Angelo Bonelli legge commosso un elenco lunghissimo di nomi dei bambini morti a Gaza. 18 mila ad oggi. La seduta ha all’ordine del giorno la discussione delle mozioni su Gaza, quella unitaria delle opposizioni Pd, M5S e Avs) sulla situazione in Cisgiordania e nella Striscia che non passa. Nemmeno quella di Azione, solo parte di quella di Italia Viva. Semaforo verde solo a quella di maggioranza che impegna il Governo a sostenere, insieme ai partner europei e internazionali, ogni tentativo di soluzione negoziata. A pochi passi sotto Montecitorio il flash mob con finti cadaveri

all’indomani della decisione dell’Italia di opporsi, in sede di Consiglio europeo dei Ministri degli Esteri, alla revisione dell’Accordo di Associazione UE-Israele, delle associazioni AOI, ARCI e Assopace Palestina

