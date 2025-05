Potenza: cambio alla guida della Questura; Gargiulo sostituisce Ferrari

Dal primo giugno prossimo sarà il dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Raffaele Gargiulo, di 62 anni, nato a Castellammare di Stabia (NA), laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli, attuale questore di Pisa, il nuovo Questore di Potenza. Gargiulo sostituirà Giuseppe Ferrari che sarà trasferito a Bolzano.

Ferrari era arrivato nel capoluogo di regione lucano il 5 luglio del 2023.

Gargiulio, dopo aver superato il concorso da Commissario della Polizia di Stato, ha lavorato per circa dieci anni presso la Questura di Napoli, dirigendo, tra l’altro, i Commissariati Distaccati di P.S. di Capri e di Pompei. Successivamente è stato chiamato a dirigere le Digos delle Questure di Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa.

Nel 2010 è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e designato alla Divisione Anticrimine della Questura di Lucca, per poi dirigere, in seguito, i Commissariati Distaccati di P.S. di Carrara – dal 2013 al 2015 – e di Viareggio – dal 2015 al 2017.

Dal 2017 al 2020 ha assunto le funzioni di Vicario alla Questura di Modena.

Nel 2020 è stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato ed assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nell’ottobre 2020 è stato nominato Questore della provincia di Vibo Valentia e nel novembre 2022 Questore della provincia di Latina.

Dal 6 maggio 2024 ha assunto l’incarico di Questore della provincia di Pisa.

