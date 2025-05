Ex Ilva, Sindacati a Chigi: si riprende martedì

Roma – Tutto rimandato. Il primo round di nuovi colloqui a Palazzo Chigi presieduto dal sottosegretario Mantovano tra sindacati Governo commissari su occupazione e investimenti per l’ex Ilva si conclude con un nulla di fatto.

Sul tavolo ci sono diversi nodi. Dall’incidente, all’altoforno, alla richiesta di cassa integrazione, per quasi 5 mila lavoratori con possibile ulteriore aumento, ma anche l’annullamento da parte del Consiglio di Stato della gara per la realizzazione di un impianto per produrre il preridotto, una sorta di acciaio green.

“E’ lo Stato che deve garantire la continuità dell’azienda, dicono i sindacati con annessi investimenti per la decarbonizzazione e la garanzia dei livelli occupazionali”

