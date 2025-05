Carenza agenti Polizia, SIAP Puglia: “Urgenti assunzioni straordinarie”

L’allarme: “Organici ridotti del 20%, sicurezza a rischio senza rinforzi e riforme strutturali”

Si è tenuta oggi, giovedì 22 maggio, nel Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari, la riunione del direttivo regionale del SIAP Puglia, congiuntamente ai direttivi interprovinciali di Bari e Barletta-Andria-Trani. Un incontro ad alta partecipazione e dal profilo istituzionale elevato, che ha visto la presenza di vertici della pubblica sicurezza e rappresentanti del sindacato.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del prefetto e del questore di Bari, Lorusso e Gambino, e del questore della BAT, Fabbrocini, insieme al segretario regionale dell’Associazione Nazionale Funzionari della Polizia di Stato, Testini.

Al centro del confronto, la grave carenza di organico che affligge le forze dell’ordine in Puglia. Il Segretario Generale del SIAP, Giuseppe Tiani, ha sottolineato l’urgenza di un piano straordinario di assunzioni, evidenziando come il personale attualmente in servizio sia insufficiente a garantire i livelli minimi di sicurezza, con una scopertura media superiore al 20% nelle province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Insieme al presidente nazionale Francesco Tiani, il segretario ha ribadito la necessità di completare le procedure concorsuali interne per le qualifiche di sovrintendente e ispettore, valorizzando l’esperienza maturata sul campo.

Altrettanta attenzione è stata posta sulle selezioni esterne per nuovi agenti, ritenute cruciali per il ricambio generazionale e per fronteggiare le nuove sfide, come il contrasto al cyber-crime e la sicurezza nei quartieri ad alta densità criminale.

Durante la seduta si è discusso anche dell’emergenza abitativa per il personale, con numerose segnalazioni sulle condizioni inadeguate degli alloggi di servizio. È emersa l’esigenza di soluzioni logistiche moderne e dignitose, compatibili con l’intensità e la delicatezza delle mansioni svolte.

Il SIAP ha denunciato che l’attuale situazione, aggravata dai pensionamenti per limiti d’età e anzianità, rischia di compromettere seriamente l’efficacia del presidio del territorio e l’incolumità degli operatori, sottoposti a turni e carichi di lavoro eccessivi.

Nel suo intervento conclusivo, Giuseppe Tiani ha ribadito che “la sicurezza è un bene pubblico primario. La carenza di personale riduce la capacità di prevenzione e di contrasto ai reati, mettendo a rischio cittadini e operatori”. Il Presidente Francesco Tiani ha invece sottolineato la necessità di investire in formazione, aggiornamento e benessere organizzativo, rilanciando l’obiettivo di “una polizia moderna, efficace e rispettosa dei diritti costituzionali”.

Il direttivo regionale del SIAP Puglia si è impegnato a portare avanti ogni iniziativa utile per affrontare questa emergenza strutturale, nella convinzione che solo un piano organico di reclutamento e riforma logistica possa garantire standard adeguati di sicurezza per la collettività.

