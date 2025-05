Segretario PD della Bat si dimette: “Clima sospetto”

“Sento che in questo contesto, le condizioni per proseguire il mio mandato con la necessaria serenità e il pieno sostegno politico sono venute meno. La mancanza di fiducia e il clima di sospetto, che percepisco, alimentato da pregiudizi sia a livello nazionale che nella corrente minoritaria, rendono vano ogni sforzo e non mi consentono di esprimere al meglio l’impegno che la delicata fase politica dei nostri capoluoghi richiederebbe”. Sono le parole con cui, Lorenzo Marchio Rossi, avrebbe annunciato le sue dimissioni “irrevocabili” dalla carica di segretario del Partito Democratico della provincia Bat. Rossi, avrebbe comunicato il suo passo indietro ai vertici nazionali del partito, e si sarebbe definito preoccupato “dal clima interno minato da un pregiudizio percepito nei confronti del suo operato”. Da qui, la “crescente difficoltà nel proseguire il mandato con la serenità necessaria”.

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts