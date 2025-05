Disfida di Barletta, dal 2026 date fisse per la rievocazione

BARLETTA – La terza settimana di settembre sarà quella dedicata alla Disfida di Barletta. Dal 2026, le rievocazioni storiche saranno calendarizzate nella seconda metà del mese, con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo legato alla ricorrenza cittadina.

La strategia parte dalle commissioni Attività Produttive e Cultura per fissare date stabili negli anni a venire, ma anche per coordinare in maniera omogenea il piano turistico legato all’evento. L’amministrazione comunale, infatti, cercherà sponda negli operatori del settore, tra strutture ricettive, associazioni culturali e attività commerciali, per fornire un’offerta dettagliata a residenti e turisti non soltanto e non più del circondario.

Nel frattempo, l’edizione del 2025 non vedrà la rievocazione dell’atteso e ambito certame cavalleresco, che negli ultimi anni è stato proposto soltanto nel 2019 e nel 2023. Le celebrazioni di quest’anno inizieranno il 31 agosto con lo show delle Frecce Tricolori e si concluderanno il 7 settembre. In attesa delle possibili novità relative alla Fondazione Disfida e ai rapporti in evoluzione con Regione Puglia, il calendario del 2026 rappresenta un primo passo verso un’idea di Disfida che i barlettani vorrebbero rivedere e potenziare.

