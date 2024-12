Taranto, Cazzarò: “Non si può andare avanti così”

La sconfitta col Monopoli arriva a corredo di una settimana complicata per il Taranto, soprattutto per questioni extra-calcistiche. Queste le parole di Michele Cazzarò, tecnico degli ionici, nell’immediato post gara ai microfoni di Antenna Sud: “Non si può andare avanti così. Dobbiamo dare qualcosa di più, avevamo 5/6 assenze e così diventa troppo difficile. Sono soli da sei mesi, non sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci. I ragazzi non sono tranquilli e molliamo subito dopo aver preso gol. Da quando sono arrivato non mi sono rivolto a nessuno perché non c’è nessuno”.

