Andria, “No alle auto”: continuano le domeniche ecologiche

E’ una città a misura di pedone Andria, dove hanno preso il via le “domeniche ecologiche”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per favorire la fruizione del centro, chiuso al traffico per l’occasione. La città federiciana punta quindi sulla pedonalizzazione del centro, puntando a tutelare l’ambiente e i cittadini che scelgono di fare una passeggiata per i negozi a piedi.

