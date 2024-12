Monopoli, De Risio: “Continuiamo così, senza fare proclami”

Dodicesimo risultato utile consecutivo per il Monopoli che, grazie al successo ai danni del Taranto, scrive una pagina di storia del club. Un successo cercato e meritato per i biancoverdi, autori di una prova tecnicamente e tatticamente quasi impeccabile. Lo ha sottolineato anche il centrocampista Carlo De Risio ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo fatto una buona partita e siamo contenti. Abbiamo disputato un buon girone d’andata, al di là degli infortuni siamo stati in grado di creare un gruppo solido. Dobbiamo continuare così. Ora possiamo pensare partita dopo partita, il campionato è difficilissimo. Dobbiamo proseguire sulla falsa riga del girone d’andata, senza fare proclami. Stare lì sopra fa piacere e affronteremo le prossime gare per rimanere aggrappati all’alta classifica”.

