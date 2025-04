Torre Santa Susanna, la Sacra Rappresentazione del regista Tomai in tre piazze diverse

Una storia di fede, di cultura e di tradizioni è ciò che racconta il Comitato Cittadino della “Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo”. Quest’anno la sacra rappresentazione si terrà la vigilia delle Palme, sabato 12 aprile, ad Erchie in piazza Umberto I alle ore 19; il giorno successivo, domenica 13 aprile, a Mesagne in piazza Orsini del Balzo, allo stesso orario e lunedì 14 aprile a Torre Santa Susanna in piazza Matteotti, sempre alle ore 19.

Dal 1982 il regista e responsabile artistico di questo evento teatrale, sacro e drammatico è il torrese Franco Tomai con il testo “Tu…! Noi…!”. Tomai ha il privilegio di custodire un manoscritto originale recante I e II atto di “Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo rivisto e corretto” datato primi anni del 1900. Il testo antico è probabilmente una correzione di un testo, a sua volta, ancora più antico che sicuramente era scritto in volgare.

