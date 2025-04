Bat, controlli straordinari: sequestri, multe e patenti ritirate

Durante le operazioni di controllo del territorio effettuate dai carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, sono stati sequestrati 20 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. Inoltre, 15 persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di droghe. Le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada hanno raggiunto un totale di 18.000 euro, con 71 contravvenzioni emesse. Sono stati anche ritirati 8 documenti di guida e posti sotto fermo amministrativo 3 veicoli. Le verifiche hanno riguardato circa 300 persone e oltre 150 veicoli, mentre 4 esercizi pubblici sono stati ispezionati. I controlli hanno coinvolto diversi Comuni della provincia, tra cui Trani, Bisceglie, Barletta, Andria, Canosa e Margherita di Savoia. Particolare attenzione è stata riservata alle persone con obbligo di rispettare misure restrittive della libertà personale e ai sorvegliati speciali di Pubblica sicurezza. I carabinieri hanno comunicato che le attività di controllo proseguiranno e saranno ulteriormente intensificate in vista delle festività pasquali, per garantire una maggiore sicurezza sul territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author