Caprarica, “Forno crematorio si farà”

Nessun rilievo da Asl e Arpa nel corsi della Conferenza dei servizi e oggi anche il sigillo di legittimità amministrativa da parte del Tar di Lecce. Il sindaco di Caprarica Paolo Greco si presenta in conferenza stampa assieme ai legali Fabio Patarnello e Danilo D’Arpa che hanno difeso le ragioni del comune nella battaglia giudiziaria per la costruzione del forno crematorio a ridosso dell’area cimiteriale. In attesa però che il comitato del no presenti o meno ricorso al Consiglio di Stato resta sul tavolo la questione politica di tranquilizzare i cittadini sul timore paventato dal comitato e dalla proprietaria dell’area che sarà espropriata di inquinamento ambientale. “Incontreremo la cittadinanza venerdì”, dice il sindaco annunciando di portare dati che smentiscono quelle che definisce “tesi ideologiche infondate”. E cita la regione Toscana, o anche città come Parigi e Torino dove i forni crematori esistono senza essere considerati dei mostri di cui aver paura

