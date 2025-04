Francavilla Fontana, il racconto culturale dei riti. Tutte le iniziative in calendario

Tra pochi giorni Francavilla Fontana rivivrà le emozioni e le suggestioni della Settimana Santa. Nei giorni che precedono il Triduo Pasquale la città ospiterà una serie di iniziative collaterali per rivivere con il linguaggio dell’arte i momenti più ricchi di pathos della passione di Cristo. La realizzazione di questi appuntamenti è frutto di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale, le confraternite ed il mondo delle associazioni.

Dopo il successo di pubblico registrato lunedì scorso con la seconda edizione della “Passione vivente” lungo via Roma, da mercoledì 9 l’aeroporto di Brindisi ospiterà la Settimana Santa nel racconto fotografico di Gabriele Fanelli che esporrà il progetto “Papamoscas”. In serata, alle 19, nella chiesa dei Padri Liguorini sarà di scena lo spettacolo “Mater dolorosa” delle Pietre Vive del Salento che racconterà il dolore di Maria ai piedi della croce attraverso canti, musiche e antiche laudi della tradizione popolare e sacra.

Giovedì 10 alle 20 nella chiesa del Carmine è in programma il “Concerto di Passione” dell’orchestra Giacomo Puccini di Sava. L’evento è organizzato dalla confraternita del Carmine. Sabato 12 alle 19 al Teatro Imperiali appuntamento con l’arte dell’inchiostro di china di Pasquale Semeraro. L’artista presenterà per la prima volta al pubblico le opere realizzate con questa particolare tecnica che ripercorrono la processione del Venerdì Santo. La mostra è realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Francavillese.

Domenica 13 alle 19.30 nella chiesa di Santa Chiara la confraternita Orazione e Morte proporrà il tradizionale “Concerto di Passione” della Banda Giuseppe Verdi. Mercoledì 15 aprile alle 10 a Castello Imperiali si rinnoverà l’annuale convegno di approfondimento promosso dall’Associazione “Padre Annibale di Francia” nell’ambito del progetto “Radici comuni del Mediterraneo” che in questa edizione svilupperà il tema “Cercatori di un volto da Oriente a Occidente”.

