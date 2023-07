Picerno: Ufficiale ritorno di Ceccarelli e ingaggio di Ciko

Il Picerno è una delle squadre più attive sul mercato. Il club melandrino ha ufficializzato gli ingaggi, a titolo definitivo, di due centrocampisti: Tommaso Ceccarelli (31 anni), per il quale si tratta di un ritorno visto che da gennaio ha indossato la maglia rossoblu, e l’italo-albanese Sevo Ciko (24) dal Derthona, anche se nella passata stagione ha militato nella Caratese. Per lui esperienze in D anche con Grosseto e Varese.

