Basket: Bruno Mascolo lascia l’Happy Casa Brindisi

Bruno Mascolo lascia L’ Happy Casa Brindisi. Nella giornata di mercoledì 6 luglio, l’atleta ha esercitato la clausola d’uscita dal contatto che lo legava alla società biancoazzurra per un’altra stagione. A darne comunicazione è il club del presidente che invia al giocatore “i più sentiti ringraziamenti per l’annata trascorsa a Brindisi, contraddistinta sempre dal massimo impegno, e i migliori auguri per la prossima importante esperienza in carriera”.

