Ufficiale, Davide De Marino torna in prestito alla Virtus Francavilla

Confermata la nostra anticipazione: la Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide De Marino, proveniente dalla Juventus Next Gen. Il giovane terzino sinistro piemontese classe 2000, cresciuto nel settore giovanile bianconero, ritorna in biancazzurro dopo la positiva parentesi della scorsa seconda parte di stagione nella quale ha collezionato 17 presenze. Il calciatore sarà a disposizione di mister Alberto Villa alla ripresa degli allenamenti.