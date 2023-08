Potenza: Colombo, ‘Stiamo lavorando sull’intensità’

“Test molto positivo, mi aspettavo difficoltà maggiori – ha dichiarato Alberto Colombo, tecnico del Potenza, dopo il successo (3-1) sul Casarano -. Penso che per 50 minuti si sia visto un buon Potenza, soprattutto nella prima mezz’ora, di buon livello e intensità. I carichi nella settimana sono stati importanti, addirittura pensavo di fare più fatica dal punto di vista fisico e chiaramente questo comporta anche poca lucidità. Vogliamo lavorare sull’aggressività e concedere il meno possibile all’avversaria. Questi test servono anche a portare avanti il minutaggio ad alta intensità”.

“Nei prossimi giorni contiamo di far rientrare totalmente in gruppo Di Grazia, mentre Steffè ha bisogno di un pò più di tempo e Girasole di un mese complessivo, da quando si è fermato, per recuperare – aggiunge Colombo -. Hristov ha svolto il ritiro con il Cosenza e si è allenato a livello individuale. In questi giorni viene seguito per entrare con i ritmi del gruppo. Ha centimetri e qualità, potenzialmente qualcosa di più della Serie C, non l’ha ancora dimostrato, come diversi giocatori che abbiamo a disposizione, che hanno qualità. È con la continuità, sicuramente mentalità e attitudine per dedicarsi anima e cuore, possono essere utili per ambire a qualcosa di più. Il rinvio di una settimana del campionato non cambia nulla, anzi offre la possibilità di fare test in più per arrivare pronti. Ne faremo altri due”, conclude Colombo.

“Abbiamo lavorato tanto in ritiro, alzato molto i carichi e questo si fa sentire sull’intensità. Con Caturano ci siamo trovati, mi trovo molto bene con lui e sono contento. Ho sempre giocato principalmente a due punte, a volte anche come singola, ma preferisco affiancarmi ad un compagno – dice Luca Gagliano, attaccante rossoblu -. Sicuramente dobbiamo migliorare in alcune cose. Il mister ama giocare a calcio e siamo sulla buona strada. ll gruppo è giovane, con bravissimi ragazzi e che mi hanno accolto subito bene”.

