Serie C/C, ritorno playout: gli arbitri designati

Gli arbitri designati per le gare di ritorno dei playout del Girone C della Serie C, in programma domenica 19 maggio.

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA: Simone Galipò di Firenze

Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia ed Egidio Marchetti di Trento

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo

POTENZA-MONTEROSI: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Michele Piatti di Como e Michele Decorato di Cosenza

Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo

