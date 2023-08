Virtus Francavilla, torna De Marino: a breve l’ufficialità

Davide De Marino torna alla Virtus Francavilla: come anticipato già sabato scorso, il club di Magrì ha trovato l’accordo con la Juventus. L’ufficialità dell’operazione riguardante il difensore centrale, classe ’00, nella passata stagione giunto in biancazzurro nel mercato di gennaio, arriverà in giornata.

