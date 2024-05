Serie C: Taranto multato, maxi squalifica a Pinato del Benevento

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

CALCIATORI: 4 giornate di squalifica a Pinato (Benevento) “in quanto, al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro proferendo, dapprima una frase irriguardosa nei suoi confronti e poi spingendolo con intensità medio alta facendogli perdere l’equilibrio senza tuttavia farlo cadere a terra, inoltre proferiva un ulteriore frase gravemente offensiva”. 1 giornata di squalifica a Ceresoli (Atalanta U23) e Nonge (Juventus NG).

AMMENDE SOCIETÀ: 2.500 euro alla Casertana; 1.000 euro al Taranto (per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore Curva Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine; per avere i suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, al 41° e 43° minuto del primo tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del portiere del Vicenza e poi di altro giocatore della squadra avversaria che in quel momento di trovava a terra); 250 euro a Catania e Perugia; 200 alla Carrarese; 100 alla Triestina.

