Serie C, playoff: arbitri gare ritorno primo turno nazionale

Gli arbitri designati per le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, in programma sabato 18 maggio.

CATANIA-ATALANTA U23: Marco Emmanuele di Pisa

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Nicola Morea di Molfetta

Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

L.R. VICENZA-TARANTO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Giorgio Ravera di Lodi

Quarto ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli

Var: Lorenzo Maggioni di Lecco. Avar: Giacomo Paganessi di Bergamo

BENEVENTO-TRIESTINA: Antonino Costanza di Agrigento

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia d Marco Colaianni di Bari

Quarto ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

CARRARESE-PERUGIA: Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro ed Emanuele Fumarulo di Barletta

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

CASERTANA-JUVENTUS U23: Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Mattia Morotti di Bergamo

Quarto ufficiale: Daniele Virgilio di Trapani

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author