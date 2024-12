Bari, nel villaggio Agebeo arriva il natale solidale

BARI – Un weekend di festa per Agebeo e Amici di Vincenzo onlus che ha aperto le porte del Villaggio dell’Accoglienza di Poggiofranco a Bari, per trascorrere qualche ora di svago insieme agli amici e ai sostenitori dell’associazione. Di qui il “Villaggio di Natale Agebeo”, l’iniziativa nella struttura confiscata alle mafie dove oggi sorgono otto moduli abitativi per l’ospitalità dei genitori di bambini oncologici. Da oltre 20 anni l’associazione si prende cura dei piccoli affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie. Un team di volontari accoglie i pazienti del reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Bari, e offre assistenza psicologica e materiale alle famiglie, con particolare attenzione alle mamme.

Il villaggio di Babbo Natale ha visto l’allestimento del mercatino con la vendita di beni e prodotti del Gruppo di Acquisto Solidale “Giordano Bruno”, il cui ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività dell’associazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author