Gli screening oncologici arrivano al quartiere San Pio di Bari

BARI – Dopo l’appuntamento nel quartiere San Nicola, la campagna di informazione e sensibilizzazione itinerante sugli screening oncologici “La prevenzione nel tuo Quartiere” fa tappa a Bari in zona San Pio.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, è arrivata in piazzetta Eleonora dove gli operatori della Azienda sanitaria, in collaborazione con la associazione Donna e salute, hanno fornito informazioni e orientare le persone sugli esami offerti gratuitamente. Inoltre, per chi non ha ancora ricevuto l’invito della Asl a casa c’è la possibilità di prenotare direttamente sul posto screening mammografici per donne 50-69 anni; alla cervice uterina per donne 25-64 anni; screening colon retto per donne e uomini 50-69 anni.

