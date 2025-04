Turi, morte soccorritrice 118: il prete rigetta le accuse

TURI – Avrebbe colpito la moto con l’auto e così l’avrebbe fatta finire fuori strada. È indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, Nicola D’Onghia, il 54enne parroco della chiesa San Giovanni Battista di Turi, che, secondo gli inquirenti, avrebbe causato la morte della 33enne Fabiana Chiarappa, la sera del 2 aprile, vittima di un incidente stradale sulla statale 172, tra Turi e Putignano

La ragazza, soccorritrice del 118 e giocatrice di rugby, ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto. Secondo quanto accertato dalle indagini, Fabiana Chiarappa sarebbe stata colpita dalla Fiat Bravo guidata dal sacerdote, che l’avrebbe fatta finire fuori strada. Il prete – secondo quanto ricostruito – non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l’incidente. L’uomo è già stato sentito dalla pm titolare del fascicolo, Ileana Ramundo che ha disposto l’autopsia sul corpo della 33enne e ha sottoposto il veicolo alle analisi dei Sis del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Bari. Il parroco avrebbe rigettato le accuse.

In un primo momento, dai verbali dei militari, è parso che la ragazza fosse morta sul colpo e che non ci fossero altri mezzi coinvolti ma saranno gli esami autoptici dell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari a stabilire come sia morta la giovane.

