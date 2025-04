Università di Bari, per il rettorato si candida anche Paolo Ponzio

BARI – A maggio si svolgeranno a Bari le elezioni per la carica di rettore delle università del capoluogo. Per l’UniBa concorre anche Paolo Ponzio. Sarà in corsa con Nicola Decaro e Danilo Caivano. E’ di Ponzio l’iniziativa “Un’idea per UniBa”, la campagna di partecipazione lanciata dal professore e rivolta a tutti gli elettori dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Obiettivo raccogliere idee e suggerimenti per un processo proattivo di ripensamento dell’Università degli Studi di Bari, all’interno della quale Paolo Ponzio è direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica nonché candidato rettore per il prossimo sessennio. “Un’idea per UniBa – commenta Ponzio – nasce dall’esigenza che avverto di avviare un momento di confronto che di certo non si fermerà con le elezioni, ma continuerà in modo critico e aperto, attraverso tavoli permanenti di dialogo e discussione tra tutte le componenti della nostra comunità accademica. La tua voce conta e proprio per questo non abbiamo voluto che si indicasse obbligatoriamente alcun dato sensibile, ma solo l’idea che si intende proporre per il nuovo Orizzonte UniBa, così da trasformarla in elemento programmatico per il prossimo sessennio”.

