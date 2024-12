Salvini a Vasco Rossi: “Nuovo Codice della strada per salvare vite”

Matteo Salvini non arretra sulle nuove regole del Codice della strada, difendendone con fermezza le finalità dopo le critiche ricevute da Vasco Rossi. “Tutte le droghe fanno male – ha dichiarato il ministro dei trasporti replicando al rocker -. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di chi ha perso un familiare in incidenti causati da chi guidava sotto l’effetto di stupefacenti. Non c’è nulla da ridere quando si parla di alcol e droga”.

Le dichiarazioni arrivano dopo che Vasco, in un reel social diventato virale, aveva attaccato le nuove norme, definite eccessive e punitive: “Se avete fumato una canna una settimana prima e venite fermati, vi arrestano e vi ritirano la patente per tre anni”.

Salvini ha ribadito l’intento del Codice: “L’obiettivo è salvare vite. Spero di andare ancora a tanti concerti di Vasco, ma le regole sono necessarie per proteggere tutti”.

