Tacente chiude la campagna elettorale nel cuore di Taranto

Il candidato sindaco: “La rinascita parte dal centro storico“

Si concluderà venerdì 23 maggio, alle 19:00, la campagna elettorale dell’avvocato Francesco Tacente, candidato sindaco della coalizione civica e moderata “Taranto Vince”. L’evento si svolgerà nel suggestivo scenario del Pendio La Riccia, nel cuore della città vecchia, a sottolineare il significato simbolico e strategico di questo luogo nella visione politica proposta dal candidato.

Tacente ha scelto la città vecchia per l’incontro conclusivo del suo percorso elettorale come luogo da cui far ripartire la rinascita di Taranto, rilanciando un’idea di centro storico come motore di cultura, accoglienza e innovazione.

Durante l’appuntamento, saranno ripercorse le tappe principali della campagna, con riferimento ai punti cardine del programma amministrativo della lista e alla visione di una città più giusta, dinamica e sostenibile, capace di cambiare narrazione e affermarsi come protagonista nel Mediterraneo.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza, in un clima informale e partecipativo, per chiudere una fase di ascolto e confronto che ha coinvolto quartieri, associazioni, giovani, professionisti e il mondo produttivo. Un’occasione, fanno sapere dal comitato, per “guardare avanti con fiducia, entusiasmo e responsabilità”.

