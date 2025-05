Taranto, allarme sicurezza: nessun piano esterno per incidenti industriali

I recenti incidenti verificatisi all’interno dello stabilimento di Acciaierie d’Italia, prima un incendio presso l’altoforno 1 e poi una dispersione di gas, hanno riportato all’attenzione pubblica il tema della sicurezza esterna e della preparazione della popolazione in caso di emergenze.

Sebbene non ci siano state conseguenze immediate al di fuori dello stabilimento, resta il quesito fondamentale: cosa sarebbe accaduto se vi fossero state ripercussioni sull’ambiente urbano? La cittadinanza dispone di un piano d’azione chiaro in caso di incidenti rilevanti?

A regolamentare questo aspetto è la Direttiva Seveso III, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 105 del 2015, che impone alle Prefetture la redazione e l’aggiornamento di un piano di emergenza esterno. Tale piano, una volta predisposto, deve essere trasmesso al Comune per la diffusione alla cittadinanza, al fine di garantire una reazione informata e tempestiva in caso di incidenti industriali rilevanti.

Dopo l’incendio dell’AFO1, è stata inviata una richiesta ufficiale al Prefetto di Taranto per un incontro volto a verificare lo stato del piano esterno. La richiesta, datata 15 maggio 2025, è rimasta senza risposta.

Per questi motivi, è stata convocata una conferenza stampa per venerdì 23 maggio, durante la quale saranno forniti aggiornamenti, chiarimenti e sarà annunciato un esposto alla magistratura per segnalare quella che viene definita una grave lacuna istituzionale.

Secondo i promotori dell’iniziativa, l’assenza di informazioni e di preparazione mette a rischio la sicurezza dei cittadini e dei consumatori, specie in un contesto ad alto rischio come quello di Taranto, che già convive da decenni con le complessità dell’industria siderurgica.

