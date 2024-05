Taranto, contrabbando tabacchi: sospeso circolo ricreativo

Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha notificato alla titolare di un circolo ricreativo sito nel Rione Italia il provvedimento, a firma del Questore di Taranto Massimo Gambino, di sospensione della licenza per un periodo di 15 giorn.

La decisione deriva da precedenti controlli della Squadra Mobile di Taranto, che hanno portato alla denuncia di due individui per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e mancato pagamento delle imposte sul valore aggiunto. All’interno dell’autovettura di uno dei due soggetti, identificato come gestore del circolo, sono stati trovati 25 pacchetti di sigarette prive del sigillo di Stato, occultati in due buste di plastica. Contestualmente, un altro individuo è stato sorpreso con ulteriori pacchetti di sigarette senza sigillo.

Durante la perquisizione del circolo, la polizia ha scoperto ulteriori pacchetti di sigarette di varie marche e una somma in denaro presumibilmente legata all’attività illecita.

Dopo aver constatato che il circolo era frequentato da persone con precedenti penali, il Questore di Taranto aveva già emesso un provvedimento di sospensione per 10 giorni. Ora, considerando il persistente rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato adottato un nuovo provvedimento di sospensione per 15 giorni.

