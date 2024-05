Futsal A2/Élite, New Taranto: Cazzato, ‘Già scelto il nuovo tecnico’

La programmazione è sempre stata l’arma vincente in casa New Taranto calcio a 5. Ne sono la testimonianza i risultati raggiunti dal sodalizio tarantino, che nelle ultime tre stagioni ha ottenuto tre promozioni consecutive e si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie A2 Élite.

Una competizione che vedrà impegnate diverse squadre del territorio nazionale e che godrà anche della copertura di Futsal TV e Sky Sport, due emittenti nazionali che daranno lustro e visibilità anche alle gesta della squadra tarantina.

Ai microfoni ufficiali del club, Piero Cazzato, dirigente da sempre al fianco del presidente Luca Malizia, ha commentato il percorso della prima squadra e delle categorie Under: “È stata una stagione esaltante e faticosa, ma quando si vince le fatiche non pesano. Puntiamo tanto sul settore giovanile: in due anni abbiamo dato vita a un progetto per far avvicinare sempre più i ragazzi al futsal. Nella nostra provincia questo sport non è ancora molto praticato e seguito, ma stiamo cercando di coinvolgere e far appassionare”.

”Nella stagione appena conclusa ci siamo tolti grandi soddisfazioni con Under 19 e Under 17 – sottolinea -. Un nostro atleta, Egidio Boccuni, è stato anche convocato nella Rappresentativa pugliese U17 disputando il Torneo delle Regioni: per noi è motivo di vanto. Inestimabile anche il lavoro dei tecnici Luigi Cianciaruso nell’Under 19 e Salvatore Di Pietro con l’Under 17. Dal prossimo anno lavoreremo anche per l’Under 15”.

Il successo della prima squadra è riconducibile non solo ai giocatori, ma anche a tutti coloro che hanno dato una mano per l’intera stagione: “La New Taranto è una grande famiglia: giocatori e dirigenti vivono sempre insieme. Difficilmente un atleta, una volta giunto in città, vuole andare via. Il sostegno di Brittannico e Malizia è encomiabile, così come quello di Alina Preda e Francesco Brittannico, i due vice presidenti”.

”Ma la New Taranto è composta da tante altre figure: Alvaro Caldarola, imprescindibile per società e squadra, ormai è un’icona del futsal territoriale – continua -. Indispensabile anche il lavoro del direttore generale Giovanni Del Sole, altro perno storico del club. Nella passata stagione, sempre in sordina e senza apparire sui social, altre figure di rilievo hanno contribuito al raggiungimento della promozione: il DS Luca Bommino, il preparatore atletico Pierpaolo Corrente e il preparatore dei portieri Antonio Maggi. Una menzione particolare anche al nostro addetto stampa Christian Cesario, sempre presente insieme agli altri dirigenti. Senza dimenticare pa squisita disponibilità dei responsabili del PalaMazzola: Massimiliano Della Rocca e Pasquale Fasano. Solo con un grande gruppo arrivano risultati e soddisfazioni: se da tre anni riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi, significa che si ragiona con una mentalità vincente».

Subito dopo la promozione, il club ha annunciato l’interruzione del rapporto con il tecnico Angelo Bommino: «È stata una decisione dolorosa e maturata con enorme dispiacere – sottolinea Cazzato -: i matrimoni si fanno in due, ma a volte le separazioni dipendono da una sola figura. Personalmente, devo molto a Bommino, sono nuovo in questo mondo e in poco tempo mi ha fatto capire diverse cose sul mondo del futsal grazie alla sua vasta esperienza. Gli auguro le migliori fortune per il futuro».

Diverse riconferme in attesa che venga ufficializzato il nuovo allenatore. Cazzato illustra le caratteristiche che dovrà possedere il nuovo tecnico: “Prima di tutto, il cuore rossoblù: chi ama la nostra terra deve voler vincere e dare il massimo per i colori. Avendo avuto carta bianca dal presidente Luca Malizia, non ho esitato a contattare e trovare l’intesa col nuovo allenatore. Verrà ufficializzato soltanto il prossimo 1 luglio, ma essendo ambito da diverse squadre, in Puglia molti club sanno già del nostro accordo. Insieme abbiamo deciso di riconfermare buona parte della squadra partendo dai nostri magnifici italiani e ci stiamo guardando intorno per puntellare una rosa già forte. Non abbiamo fretta, cerchiamo i giocatori giusti: proveremo a cogliere le occasioni che il mercato ci offrirà. Vogliamo atleti determinati, che abbiano voglia di essere un valore aggiunto per il club e che vogliano vivere come in una grande famiglia”.

