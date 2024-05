Scherma, Europei U23: convocato il foggiano Marco Mastrullo

Reduce dai successi conseguiti sia a livello continentale che mondiale nelle categorie Cadetti e Giovani, la scherma italiana marcia ora verso i Campionati Europei Under 23 in programma dal 1° al 4 giugno ad Antalya, in Turchia.

Sono 24 gli azzurri che parteciperanno alla kermesse, scelti dai responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada: tra i convocati nella sciabola figura anche il foggiano Marco Mastrullo, attualmente in forza alle Fiamme Gialle, che sarà in pedana sabato 1° giugno per la prova individuale e lunedì 3 giugno per la gara a squadre.

Sarà la quindicesima edizione della kermesse continentale Under 23 promossa dalla Confederazione Europea di Scherma e l’Italia ripartirà dalle 11 medaglie (due ori, due argenti e sette bronzi) vinte un anno fa a Budapest 2023.

