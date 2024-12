Futsal, Grimal Barletta: la Coppa Italia è un obiettivo

Archiviato il pareggio amaro contro il Turi nei minuti finali, la Grimal Futsal Barletta si prepara a scendere in campo per il primo turno di Coppa Italia. Giovedì 12 dicembre, alle 21:00, i biancorossi ospiteranno al PalaBorgia il Futbol Cinco Bisceglie, fanalino di coda in Serie C1. L’unico precedente stagionale tra le due squadre risale al 4-9 del Palacosmai, prima gara con Michele Bizzoca in panchina. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo chiave per il club: vincerla significherebbe la promozione diretta in Serie B.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author