Futsal A/M, Manfredonia, pausa amara: ritrovarsi per la salvezza

Il Vitulano Drugstore Manfredonia affronta la breve pausa della Serie A di futsal con la necessità di ritrovarsi, dopo tre sconfitte consecutive. L’ultima, maturata al PalaScaloria contro l’L84 Torino (0-3), ha evidenziato il calo di una squadra che nelle prime giornate aveva entusiasmato. Nonostante l’impegno profuso, la formazione sipontina ha pagato errori individuali e sfortuna, mantenendo la gara in bilico fino agli ultimi istanti, prima del gol decisivo di Josiko a pochi secondi dalla sirena.

Senza Lucho, squalificato, e in attesa del ritorno del capitano Mauro Canal, il gruppo di mister Ceppi non andrà in pausa: proseguiranno gli allenamenti con un test congiunto contro il Sulmona, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 17. La sfida amichevole sarà un’occasione per riallacciare i legami con il club abruzzese, condivisi durante la promozione nelle Futsal Finals di Faenza del 2 giugno scorso.

Obiettivo Benevento: scontro diretto al PalaTedeschi

L’attenzione è già rivolta al prossimo impegno ufficiale, in calendario per venerdì 20 dicembre alle 20:30. Al PalaTedeschi si rinnova la sfida contro il GG TeamWear Benevento, diretta concorrente per la salvezza. Uno scontro che promette spettacolo, ripercorrendo il duello che ha visto entrambe le squadre brillare nella promozione dalla Serie A2 Élite.

Cronaca del match con L84 Torino

L’anticipo della nona giornata contro l’L84 ha messo in luce i limiti del Manfredonia, costretto a rincorrere sin dai primi minuti. Dopo appena 1’20” di gioco, Lucas Braga ha sfruttato un errore difensivo per siglare il vantaggio ospite. I biancocelesti hanno reagito con determinazione, creando occasioni ma senza riuscire a concretizzare. Gli ospiti, invece, hanno trovato il raddoppio al 14’01” con Fortini su schema da calcio di punizione.

Nella ripresa, il Vitulano Drugstore ha insistito, provando anche la carta del portiere di movimento, ma la difesa piemontese e il palo hanno negato la gioia del gol. Nel finale, il sigillo di Josiko ha chiuso definitivamente la partita.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo (c), Barbieri, Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

L84 Torino: Rescia, Tuli, Fortini, Lucas, Josiko (c), Braga, Pasculli (p), Murilo, Tondi (p), De Rienzo (p), Rocha, Raguso. All. Paniccia.

Marcatori: 1’20”pt Braga, 14’01”pt Fortini, 19’29”st Josiko.

Ammoniti: Djelveh, Braga, Lucho, Belloni, Ronaldo.

La strada per la salvezza è ancora lunga, ma il Manfredonia è chiamato a ritrovare quella brillantezza che lo aveva reso protagonista a inizio stagione.

