Futsal B/F, WFC Grottaglie travolge Pescara e consolida secondo posto

Una prestazione di forza e maturità straordinaria per la WFC Grottaglie, che domenica ha dominato sul campo del Pescara, chiudendo la pratica già nel primo tempo con un netto 0-4. Le biancoazzurre hanno trovato il gol grazie alla doppietta di Giliberto, a Tieppo e Giovarruscio, che ha poi firmato un’altra rete nella ripresa, assieme a Pegue (autrice di due gol) e Di Sanza, per il definitivo 1-8. Con questa vittoria, il Grottaglie si conferma al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla capolista Roma.

“Sicuramente ci sono molti aspetti positivi: abbiamo sofferto poco durante i quaranta minuti, mantenendo sempre alta l’intensità. Il Pescara si è dimostrato una formazione aggressiva, ma ci siamo preparate bene durante la settimana per conquistare i tre punti. Siamo ancora seconde, una posizione che meritiamo pienamente. Continueremo a dare il massimo per mantenerla”, dichiara Francesca Trumino.

Pescara-WFC Grottaglie 1-8

Marcatrici: Giliberto (2), Tieppo, Giovarruscio (2), Pegue (2), Di Sanza

Pescara: Barbetta, Silvetti, Legge, Nobilio, Matricciani, Verzulli (K), Pignataro, Masciulli, Nibio, Basciani. Coach: Civitarese.

WFC Grottaglie: Cordaro, Trumino, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Giovarruscio, Lacirignola, Marangione, Pegue, Pulli, Tieppo. Coach: Bommino.

Ammonite: Verzulli (P), Carrubba (W.G.).

