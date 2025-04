Soleto, Minacce al circolo PD

Un grave episodio di intimidazione ha colpito il circolo del Partito Democratico di Soleto, nel Salento. Nella giornata odierna, è stata recapitata una lettera anonima contenente minacce e insulti rivolti alla segretaria cittadina, Enza Miceli.

Il messaggio, rinvenuto nella cassetta postale del circolo, recitava: «Comunisti bast… convertitevi, avrete un loculo in omaggio. W il papa». La segretaria Miceli ha condiviso il contenuto della lettera sui social, esprimendo preoccupazione per il clima di odio e sottolineando che tali atti non fermeranno l’impegno politico del circolo.

Il segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, ha condannato fermamente l’accaduto, dichiarando: «Questa intimidazione non ha alcuna giustificazione e mina la libertà e la democrazia. La politica deve essere un servizio alla comunità, non un terreno di scontro e di violenza».

Anche la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha espresso solidarietà alla segretaria e alla comunità democratica di Soleto, condannando fermamente l’atto intimidatorio. Il circolo del PD di Soleto ha annunciato l’intenzione di organizzare incontri con i giovani per promuovere il dialogo e contrastare il disagio sociale, coinvolgendo professionisti in grado di supportare questo processo.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio per identificare i responsabili della lettera minatoria.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts