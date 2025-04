Casarano: arrestati due minorenni per spaccio

Nelle ultime ore, a Casarano (LE), i Carabinieri hanno arrestato due minorenni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati hashish, cocaina e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nella stessa indagine, una donna di 36 anni e un uomo di 34 sono stati denunciati per detenzione e cessione di cocaina. Le attività investigative sono state coordinate dalla Procura per i Minorenni di Lecce.

L’operazione di arresto per spaccio a Casarano si è svolta nella tarda serata di venerdì 11 aprile 2025. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano hanno arrestato due diciassettenni e denunciato in stato di libertà una donna di 36 anni e un uomo di 34, per detenzione e cessione a terzi di cocaina.

L’indagine è iniziata con un servizio di osservazione durato diversi giorni presso un’abitazione di Casarano, dove si sospettava fosse in atto un’intensa attività di spaccio da parte di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare e già noti alle forze dell’ordine.

Durante l’appostamento, gli agenti hanno notato un via vai di persone che parcheggiavano le auto poco distanti e raggiungevano a piedi l’abitazione, dove, sulla porta d’ingresso, avveniva lo scambio di banconote e involucri di presunta sostanza stupefacente tra l’acquirente e, a turno, uno dei due minorenni.

Uno degli acquirenti è stato bloccato dopo essersi allontanato dal luogo dello scambio e trovato in possesso di un involucro contenente cocaina per un peso lordo di 1,04 grammi, appena acquistato nell’abitazione sotto osservazione.

Successivamente, due operatori di polizia, fingendosi acquirenti, hanno suonato al campanello e, una volta aperta la porta, hanno fatto irruzione, raggiunti poi dagli altri agenti in appostamento. Durante la perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati:

• 3 involucri in cellophane contenenti 19,75 grammi lordi di cocaina

• 190 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento della cessione di sostanza stupefacente

• un bilancino di precisione perfettamente funzionante

• materiale per il confezionamento

• 2 telecamere e dispositivi wireless per la videosorveglianza

• 4 telefoni cellulari

• un tirapugni e un coltello a serramanico

Nel corso del servizio, è stato anche perlustrato un fondo incolto vicino, dove è stato rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 74 grammi di marijuana, a carico di ignoti.

I due minorenni arrestati sono stati associati presso il Centro per Minori di Monteroni in attesa dell’udienza di convalida.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts