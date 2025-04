Coni: Angelo Giliberto confermato presidente pugliese prossimo quadriennio

BARI – Lo sport pugliese rinnova i vertici. Alla guida del Coni regionale è stato riconfermato, per il prossimo quadriennio, Angelo Giliberto, 69enne. Ha prevalso sulla sfidante Francesca Rondinone, foggiana, espressione del pentathlon. Nella seconda, a maggioranza dei presenti, Gilberto ha ottenuto 31 consensi, uno in più dei necessari, tre in più della sua avversaria. Cambia, invece, il numero uno del Comitato paralimpico pugliese. Con 27 voti a 11, il barese Gianni Romito ha battuto il presidente uscente, il brindisino Giuseppe Pinto.

