Trionfo di Giuseppe Testa al 57° Rally del Salento

Il 57° Rally del Salento ha incoronato Giuseppe Testa e Massimo Bizzocchi vincitori assoluti della storica competizione organizzata dall’Automobile Club Lecce. A bordo della Skoda Fabia RS Rally2 del team Delta Rally, equipaggiata con pneumatici Pirelli, il pilota molisano ha dominato la scena con una prestazione magistrale che gli ha permesso di chiudere la gara con un vantaggio di 12.2 secondi. Dopo lo smacco del secondo posto nel 2024, Testa ha centrato il bersaglio al termine di una gara impeccabile, suggellando la sua prima vittoria nel Salento.

Fin dalle prime prove del sabato, il duo Testa-Bizzocchi ha mostrato grande determinazione, portandosi in testa con tre successi consecutivi nelle speciali iniziali. Un gap di quasi 18 secondi si è rivelato determinante per contenere l’assalto di Andrea Crugnola e Andrea Sassi su Citroen C3 Rally2. Il campione italiano in carica, vincitore della prova spettacolo del venerdì sulla Pista di Ugento, ha pagato una strategia di gomme non perfettamente azzeccata nella fase iniziale del sabato, riuscendo comunque a recuperare terreno nel secondo giro con due scratch. Tuttavia, sull’ultima speciale “Specchia”, Testa ha messo il sigillo alla sua vittoria, incrementando ulteriormente il suo margine.

“È una vittoria che ci ripaga di tanti sacrifici”, ha dichiarato Testa sul podio, visibilmente emozionato. “Non corriamo spesso, quindi conquistare un successo così importante ha un valore enorme. Ringrazio chi ci ha sostenuto in questo percorso”.

La battaglia per il terzo posto è stata entusiasmante fino all’ultimo metro. Corrado Pinzano e Mauro Turati hanno avuto la meglio, con una condotta in crescendo che ha permesso loro di resistere all’attacco dei salentini Francesco Rizzello e Fernando Sorano. Entrambe le coppie, su Skoda Fabia RS Rally2, si sono date battaglia nelle speciali pomeridiane, ma Pinzano ha difeso con grinta i 5.6 secondi di vantaggio accumulati prima dell’ultima prova, lasciando Rizzello fuori dal podio per soli 1.9 secondi. Il pilota locale ha comunque avuto la soddisfazione di vincere la classifica della Coppa Rally di Zona 8.

Quinto posto per Paolo Andreucci, accompagnato da Alessandro Arnaboldi su Citroen C3 Rally2. Il veterano del rally italiano ha saputo emozionare il pubblico, nonostante un testacoda iniziale nella prova spettacolo. A fine gara, Andreucci ha ricevuto il Premio Fair Play del Panathlon International Club Lecce, tributo alla sua carriera leggendaria e alla sua sportività.

A completare la top ten: Sossella-Falzone (sesti e secondi nella CRZ), Re-Vozzo (settimi e alla prima esperienza salentina), Miele-Beltrame (ottavi), Liburdi-Silvaggi (noni), e Melcarne-Longo, che oltre a entrare nei primi dieci hanno conquistato la vittoria tra le due ruote motrici e nella categoria RC4.

In campo femminile, applausi per Maria Paola Fiorio e Giulia Bico che hanno portato al traguardo la Citroen DS3 N5, prime nella classifica riservata alle donne. Brillante anche la prestazione di Andrea Pisacane e Fabio Guzzardi, che con la piccola Renault Clio RS hanno brillato nella categoria Under 25 e conquistato il primato in Gruppo e Classe N3. In evidenza anche Pierpaolo Raho e Angela Moffa (N2, Peugeot 106), Salvatore Casarano e Gabriele Mergola (Rally5, Renault Clio), e Daniele Graziano Ferilli con Nazzareno Rosa (Racing Start, Citroen Saxo).

Rally Storico e Regolarità: la tradizione ruggisce ancora

Nel Rally Storico del Salento, parte del Trofeo Rally 4ª Zona, il successo è andato a Francesco Ospedale e Antonio Mancuso su Opel Kadett GSI. La loro prestazione ha garantito anche il Trofeo del Sud. Sul podio, anche Giovanni Spinnato e Fabio Mellina con la Fiat X1/9 (3° Raggruppamento) e Cosimo Labianca con Giovanni Averna su BMW 320i. Giuseppe Savoca ha primeggiato nel 1° Raggruppamento con la BMW 2002 Ti, mentre Gianluca Mancuso ha fatto la storia vincendo il primo trofeo Auto Classiche.

Nel Salento Historic Regularity Rally, valido per il Campionato Italiano di Regolarità Auto Storiche, Mariano Fiorese e Laura Marcatillj su Porsche 911 SC si sono confermati leader nella media 50. Argento per Greco-Martines su Fiat X1/9, terzi Onori-Iorio su Lancia Fulvia Sport. Nella media 60, successo per Giorgio Garghetti e Barbara Giordano su BMW 320i.

Oltre la gara: eventi, inclusione e cultura

Il Rally del Salento ha proposto anche una ricca serie di eventi collaterali, a partire da MotorTerapy, che ha regalato emozioni in pista a giovani con disabilità, fino alle iniziative didattiche sulla sicurezza stradale con gli studenti dell’Istituto Meucci. Grande successo anche per “Rally Boys&Girls”, progetto educativo che ha coinvolto giovanissimi in un percorso immersivo nel mondo delle corse.

Sul fronte culturale ed enogastronomico, la “Pro Loco Ugento e Marine” ha celebrato i sapori e le tradizioni del Salento con lo spazio “Salento e Sapori”, arricchito da uno spettacolo di pizzica molto apprezzato. Non è mancato l’intrattenimento con l’area espositiva Abarth, il Gruppo Autosat e l’esibizione dei Kart Cross 600.

Coloratissima, infine, la presenza di “Lupino”, la mascotte del rally, che ha animato il villaggio gara e divertito grandi e piccini.

Parla Francesco Sticchi Damiani

“Abbiamo vissuto un’edizione straordinaria il livello tecnico è stato altissimo, il pubblico numeroso, e il territorio ha risposto con entusiasmo. Il percorso si è rivelato all’altezza, con tratti paesaggisticamente unici. Ora guardiamo avanti con l’obiettivo di rendere questa manifestazione ancora più partecipata”, ha commentato Francesco Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Lecce.

