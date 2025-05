Bandiera Verde 2025: le spiagge salentine a misura di bambino

Acqua cristallina e bassa vicino alla riva, sabbia finissima per castelli e giochi, spazi attrezzati e sicuri. Sono questi i requisiti fondamentali che trasformano una spiaggia in un paradiso per i più piccoli e le loro famiglie. E anche per l’estate 2025 il Salento si riconferma terra d’elezione per le Bandiere Verdi.

Cinque le spiagge della provincia a cui è stato assegnato, ancora una volta, il riconoscimento ideato nel 2008. Ecco quali:

Gallipoli, Bandiera Verde dal 2009, è la veterana della lista; seguono Marina di Pescoluse, frazione di Salve, insignita del vessillo dal 2010; Otranto, dal 2012; e infine, Porto Cesareo e Melendugno, entrate nel club delle spiagge a misura di bambino nel 2016.

Decine di chilometri di costa salentina che negli anni hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola. Un vero sigillo di qualità, che con l’arrivo della stagione calda orienta la scelta di migliaia di turisti.

La qualifica viene assegnata da un attento comitato di pediatri, per mezzo di una ricerca che non coinvolge sponsor e interessi commerciali, e per la quale non esistono candidature. L’analisi dei medici prende in considerazione una serie di parametri: oltre alla pulizia del mare e alla sicurezza delle acque, anche la presenza di assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate, come fasciatoi e aree allattamento, opportunità di svago per i bambini, e bar e ristoranti pronti ad accogliere le esigenze di tutti, adulti compresi.

Gli esperti sostengono che l’ideale per lo sviluppo dei bambini sarebbe frequentare località di mare animate e non isolate. I più piccoli, infatti, hanno bisogno di stimolazioni acustiche e sociali che possono essere soddisfatte con la presenza di loro coetanei, dei rumori e dell’energia viva della spiaggia.

