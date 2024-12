Taranto: Giunta Melucci risolve la vertenza Multiservizi

Con un intervento sul bilancio comunale, l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha mantenuto l’impegno preso con i lavoratori dell’appalto Multiservizi. Grazie a un’integrazione delle risorse a favore della Direzione Patrimonio e al contributo dei consiglieri di maggioranza, è stata approvata una delibera che garantisce la continuità occupazionale per il personale coinvolto.

La Giunta ha stabilito che nei prossimi mesi verrà bandita una nuova gara per l’affidamento dei servizi, scongiurando così l’interruzione dei contratti prevista per marzo, al termine dell’ulteriore proroga concessa. La decisione, presa in un’ottica di efficienza e sostenibilità, è stata resa possibile da sacrifici condivisi tra tutte le Direzioni e gli Assessorati comunali.

“Questa è una risposta concreta alle narrazioni strumentali – ha dichiarato il sindaco Melucci – e dimostra che, nonostante le difficoltà, abbiamo trovato una soluzione virtuosa grazie a un bilancio solido. L’importante è aver ottenuto un risultato che tutela i lavoratori.”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Patrimonio, Marcello Murgia, che ha ringraziato sindaco e uffici comunali per il lavoro svolto. “Nei prossimi giorni incontreremo sindacati e stakeholder per illustrare i dettagli della soluzione adottata,” ha annunciato.

Con questa decisione, l’Amministrazione comunale ha tracciato un percorso che non solo tutela l’occupazione ma punta anche a valorizzare il merito tra i lavoratori.

