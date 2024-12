Stellantis, Spera: ‘Al Mimit ci aspettiamo investimenti e nuovi prodotti’

Il 17 dicembre sarà una data chiave per il futuro industriale di Stellantis in Italia. Lo ha dichiarato Antonio Spera, segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, al termine dell’incontro a Mirafiori tra i rappresentanti sindacali e Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis.

Secondo Spera, l’azienda presenterà un piano dettagliato durante il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), coinvolgendo governo e sindacati. “Saranno annunciati investimenti e nuovi modelli per ogni stabilimento, a dimostrazione della centralità dell’Italia nel progetto Stellantis. Il gruppo ha ribadito la volontà di lavorare in collaborazione con tutte le parti, senza escludere i sindacati”, ha affermato.

Tra i temi affrontati, Ugl Metalmeccanici ha sottolineato l’importanza di confermare la Gigafactory di Termoli, il cui sviluppo sarà oggetto di un confronto entro la prima metà del 2025. Per Mirafiori è stata confermata la produzione della 500 ibrida entro fine anno e della nuova 500, prevista per il 2030. Inoltre, alla Sevel di Atessa, che si occupa di veicoli commerciali leggeri, saranno annunciate due nuove proposte concrete.

Le aspettative sono alte, e il prossimo incontro al Mimit sarà decisivo per delineare il futuro degli stabilimenti e garantire occupazione e continuità produttiva nel Paese.

