Ballottaggio Taranto, Luigi Ferro: “Ultimo sforzo per vincere con Bitetti”

Con una lettera, divulgata alla stampa ma rivolta a iscritti, simpatizzanti, candidati e dirigenti, Luigi Ferro, presidente del Socialismo XXI, ha voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto durante la prima fase della campagna elettorale a Taranto. Un risultato definito “pienamente soddisfacente”, raggiunto grazie alla passione e all’impegno profuso da tutti in un tempo molto ristretto.

“In poco tempo è stato organizzato un partito. Il nostro”, ha sottolineato Ferro rimarcando come la costruzione della presenza elettorale del gruppo sia avvenuta per la prima volta e abbia già portato a un posizionamento significativo nella lista, superando in proporzione forze politiche ritenute più strutturate. “Il lavoro profuso credendo incondizionatamente nei nostri valori paga sempre”, ha aggiunto.

Nonostante il buon risultato, l’appello del presidente è a non fermarsi ora. “Occorre un ultimo sforzo, di tutti”, ha scritto Ferro. Con il ballottaggio ormai alle porte, fissato per l’8 e 9 giugno, l’obiettivo dichiarato è quello di portare alla vittoria il candidato sindaco Piero Bitetti e con lui la coalizione di Centrosinistra. “Taranto merita un’amministrazione di Centrosinistra. Coerente, competente, trasparente e pulita”, ha dichiarato con fermezza.

L’invito, dunque, è a tornare tra la gente, continuare a parlare e spiegare l’importanza di questa tornata elettorale. “Un ultimo sacrificio per noi stessi e per Taranto”, ha concluso Luigi Ferro certo che anche questa volta l’impegno e il sostegno non mancheranno. “Avanti, compagne e compagni!”, il saluto affettuoso con cui chiude il suo messaggio.

