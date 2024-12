Stellantis e indotto, interrogazione in Senato di Mario Turco

Il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha presentato oggi, 12 dicembre 2024, un’interrogazione a risposta orale in commissione. Al centro della questione, il piano industriale per il rilancio del settore automotive e le misure per tutelare i lavoratori di Stellantis e delle imprese dell’indotto.

Il Senatore chiede al Ministro delle Imprese e del Made in Italy se intenda rendere pubblico il piano di rilancio industriale, con particolare attenzione a strategie di riconversione e diversificazione produttiva per Stellantis e le aziende collegate.

Parallelamente, è stata avanzata una richiesta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per chiarire le misure di sostegno ai lavoratori, inclusa l’estensione degli ammortizzatori sociali anche alle piccole imprese dell’indotto con meno di 15 dipendenti.

L’urgenza dell’intervento è sottolineata dalla recente comunicazione di licenziamento inviata a quasi 100 lavoratori delle aziende Logitech e Tecnoservice, operanti da trent’anni presso lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza). I licenziamenti, previsti per il 31 dicembre, rappresentano l’ennesima crisi occupazionale che, secondo Turco, evidenzia “l’incapacità del Governo di investire nella produttività e adottare politiche espansive”.

“Rimaniamo al fianco dei lavoratori per difendere i loro diritti e la loro dignità in un contesto di continua emergenza industriale”, ha dichiarato Turco.

