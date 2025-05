Ordigno bellico nei fondali, chiuso il porto di Savelletri

Il porto di Savelletri è stato temporaneamente interdetto a qualsiasi attività marittima, senza eccezioni, a causa della possibile presenza di un ordigno bellico di grandi dimensioni nei fondali. A stabilirlo è un’ordinanza della Capitaneria di porto di Brindisi, resa nota attraverso una comunicazione del Comune di Fasano.

La segnalazione è stata inoltrata alla questura, anche se al momento non è chiaro se sia emersa durante i lavori di dragaggio in corso nello specchio acqueo del porto.

Sul posto è già intervenuto il nucleo Sdai della Marina Militare Italiana (Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi), incaricato di effettuare i primi sopralluoghi subacquei. Le immersioni operative per accertare la natura dell’oggetto segnalato sono previste per lunedì prossimo.

“Siamo riconoscenti per la tempestività con cui è stata affrontata la situazione e confidiamo nell’intervento della Marina per ripristinare al più presto la normale fruibilità del porto di Savelletri, nodo cruciale per la pesca e il turismo da diporto, settori vitali per l’economia locale”, ha dichiarato il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza proseguiranno nei prossimi giorni, fino a quando non sarà escluso ogni rischio per la sicurezza di residenti, lavoratori e operatori turistici.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author