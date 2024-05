Atletica Conversano, tredici gialloneri alla ‘Corri con Gioia’

Tredici atleti ai nastri di partenza della gara competitiva, cinque camminatori presenti per la gara libera, due premi individuali e la netta sensazione che la strada intrapresa sia quella giusta: l’Atletica Conversano torna da Gioia del Colle con un bagaglio ricco di sensazioni favorevoli e riscontri costruttivi al termine della decima edizione della “Corri Con Gioia”, quarta prova del campionato regionale CorriPuglia 2024.

Andrea Coletta, Niki Creatore, Mario Daniele, Savio Gentile, Vito Giannuzzi, Rino Lorusso, Giovanni Manco, Angelo Nardomarino, Tony Savino, Cosimo Sperti, Piera Traversa, Domenico Trovisi e Cataldo Vinci sono gli atleti gialloneri che hanno partecipato alla gara di dieci chilometri potendo godere di una stupenda giornata di sole. Trovisi, Savino e Lorusso sono stati i primi, tra i podisti dell’Atletica Conversano, a tagliare il traguardo, mentre Daniele e Traversa hanno conquistato, rispettivamente, il quinto posto nella categoria SM75 e la medaglia di bronzo nella categoria SF55.

Da segnalare inoltre l’esordio stagionale di Vinci e di Coletta, quest’ultimo patron della AC Impianti, main sponsor giallonero. Erano presenti a Gioia del Colle anche Giuseppe Di Palma, Laura Mangini, Angela Martinelli, Maria Torres e Bernardo Ramunni i quali hanno preso parte alla camminata di cinque chilometri da quest’anno denominata “Corri Con Patrizia” e dedicata alla memoria di Patrizia Nettis, podista gioiese scomparsa poco meno di un anno fa.

Domenica, intanto, due gli appuntamenti in calendario: a Bari è in programma la diciottesima edizione della “Bari Race for the Cure”, promossa dall’organizzazione Susan G. Komen Italia APS che svolge attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione, formazione e promozione nella lotta ai tumori al seno, mentre a Massafra ci sarà la “Stramassafra 2.0” gara podistica nazionale inserita nei calendari Fidal e valida come ottava prova del Grand Prix “Sulle strade dello Jonio 2024”.

