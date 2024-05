Circolo Vela Bari ok nella terza tappa dell’OptiSud di Formia

Ottime prestazioni per gli atleti del Circolo Vela Bari nella terza ed ultima tappa del trofeo OptiSud tenutasi nelle acque di Formia. Ben 8 dei piccoli atleti baresi sono riusciti entrare nel gruppo dei primi 25 classificati sui circa 150 della Divisione A e una nella Divisione B.

Luca Ottolino ha ottenuto un ottimo 4⁰ posto a pari punti con il bravissimo Pietro Lucchesi della LNI Ostia, seguito da Nicola Di Pilla 7⁰ e Gianmarco Russo 9°. Con loro anche Mattia Cantoro, 19°; Marco De Nicolò 22°; Michele De Michele 25°.

Tra le ragazze bene Carol Veneri 20° posto (4° tra le ragazze) e Maria Carla Montanaro (23° posto, 5° tra le ragazze).

Nella Divisione B cadetti la piccola Federica Cantoro si è classificata 4ª femminile.

Con la fine dell’ultima tappa a Formia è stata premiata anche la classifica generale del Trofeo Optisud iniziato a febbraio a Crotone e proseguito ad Aprile ad Agropoli.

Nella classifica generale della Div A Luca Ottolino ha indossato la medaglia di bronzo con il suo terzo posto generale, seguito dai compagni di squadra Nicola Di Pilla classificatosi 5° e Gianmarco Russo 10°.

“I miei complimenti vanno al coach Emilio Civita del Circolo Canottieri Savoia per aver vinto il Trofeo Optisud 2024 e per aver dominato la tappa di Formia nella Div A e al collega Paolo Mariotti della LNI Ostia per aver vinto il premio team leader per la migliore squadra juniores, che il nostro Circolo aveva già ottenuto nelle passate edizioni” commenta il tecnico Beppe Palumbo al termine della trasferta laziale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author