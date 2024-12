Policoro Boxing Night: la Quero-Chiloiro brilla con cinque vittorie

Sabato 7 dicembre, il Palaercole di Policoro è stato teatro di un evento pugilistico di alto livello, co-organizzato dalla Quero-Chiloiro Taranto e dalla Blackcorner Team Carrescia di Policoro. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse realtà pugilistiche di spicco: Pegasus Gym Matera, G.S. Fiamme Oro sezione giovanile Brindisi, Boxe Terra d’Otranto Matino, Nerone Boxing Martial Arts Potenza, KS Academy Triggiano, Team Zinfo Lizzanello, Amici del Pugilato Lecce e Vincenzo Avolio Boxe Castrovillari.

L’evento ha registrato una grande affluenza di pubblico e numerosi atleti si sono alternati sul ring, a partire dai giovani protagonisti delle tredici gare riservate ai baby-atleti della Quero-Chiloiro. Per loro, dopo lo sparring-io del Trofeo “Città di Taranto” di novembre, questo appuntamento rappresenta un passo importante verso il debutto al Torneo Esordienti previsto per marzo 2025.

La serata ha visto anche sedici incontri dilettantistici maschili e femminili, con sette match che hanno coinvolto atleti della Quero-Chiloiro. La società tarantina ha chiuso con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte, consolidando un’annata agonistica di grande intensità.

I Protagonisti del Ring

Carlo Tarricone, unico élite della Quero (60 kg), ha brillato con una vittoria per KO alla terza ripresa contro Ilia Danchev Ivanov. Un diretto destro decisivo ha chiuso un match combattuto, in cui Tarricone ha dimostrato determinazione e potenza.

Ottime prove anche per i giovani pugili tarantini:

Alessandro Zizzaro (60 kg) ha superato Andrea Orlando in un incontro avvincente, grazie a colpi precisi e incisivi.

(60 kg) ha superato Andrea Orlando in un incontro avvincente, grazie a colpi precisi e incisivi. Salvatore Pugliese (75 kg) ha dominato Michael Legista in tutte e tre le riprese, mettendo in luce capacità tecniche e carattere.

(75 kg) ha dominato Michael Legista in tutte e tre le riprese, mettendo in luce capacità tecniche e carattere. Luca Intermite (57 kg) ha ottenuto una vittoria netta contro Emidio Gioia, con un pressing continuo che ha messo in difficoltà l’avversario.

(57 kg) ha ottenuto una vittoria netta contro Emidio Gioia, con un pressing continuo che ha messo in difficoltà l’avversario. Francesco Boccasini (70 kg) ha avuto la meglio su Francesco Saliano, imponendo il proprio ritmo per tutto il match.

Le Sconfitte

Nonostante un’ottima prestazione, Antonio Palmitesta (60 kg) ha subito una controversa sconfitta contro Antonio Gagliardi. Il pugilato lungo e preciso del tarantino non è bastato contro il pressing dell’avversario. Giornata difficile anche per Claudia Porfiri (63 kg), che ha perso contro Francesca Bianco. L’atleta, reduce da un pareggio contro la stessa avversaria, non è riuscita a trovare la giusta strategia.

Ad accompagnare i pugili tarantini c’erano i maestri Cataldo e Cosimo Quero e il tecnico Domenico Maffei, che hanno guidato gli atleti in una serata ricca di emozioni e successi.

