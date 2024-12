Futsal B/M, Bernalda travolto dal Real Five Carovigno

Il Bernalda Futsal subisce una pesante sconfitta al Pala Ferdinando, cedendo al Real Five Carovigno con un netto 12-3. La gara, condizionata da un atteggiamento poco combattivo, si era mantenuta in equilibrio fino all’1-1, ma i lucani non sono riusciti a esprimere il proprio potenziale, soprattutto lontano dal PalaCampagna, su un campo dalle dimensioni ridotte e al limite del regolamento.

Dopo un errore difensivo iniziale che ha portato al vantaggio dei padroni di casa, il Bernalda aveva trovato il pareggio con Carella, creando diverse occasioni senza però concretizzarle. Da quel momento, il Real Five Carovigno ha preso il controllo del match, approfittando di ulteriori svarioni difensivi dei lucani per chiudere il primo tempo sul 5-1.

Nella ripresa, Gallitelli ha cercato di riaprire la gara segnando la seconda rete per il Bernalda, ma i pugliesi hanno continuato a dilagare, mettendo a segno altre sei reti. Nel finale, Sali ha reso meno amara la sconfitta con il terzo gol dei lucani, prima che Marangi fissasse il risultato sul definitivo 12-3.

Al termine della gara, la dirigenza bernaldese ha espresso rammarico per l’atteggiamento della squadra, invitando a una riflessione profonda per reagire prontamente e onorare i sacrifici della società e il sostegno dei tifosi.

