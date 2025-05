Internazionali Roma, super Paolini: trionfa anche con Errani

La tennista toscana scrive la storia: dopo il singolare, vince anche il doppio

Jasmine Paolini scrive una pagina di storia del tennis italiano agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo la splendida vittoria nel singolare con Coco Gauff, la toscana completa un’impresa d’altri tempi conquistando anche il titolo nel doppio femminile, in coppia con Sara Errani. Le due azzurre superano in finale il duo formato da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens con il punteggio di 6-4 7-5, coronando una giornata perfetta.

Un successo che assume contorni storici: era dal 1989, quando ci riuscì Monica Seles, che una giocatrice non vinceva nella stessa edizione sia il singolare che il doppio al Foro Italico. Per Paolini è un trionfo duplice e simbolico, in un torneo che consacra la sua maturità tecnica e mentale.

Il match di doppio non è stato privo di ostacoli: Errani e Paolini si sono trovate sotto 0-4 in entrambi i set, ma con determinazione hanno ribaltato l’inerzia dell’incontro. La chiusura è arrivata con Paolini protagonista anche del punto finale che ha sancito la vittoria.

Con questo successo, le azzurre si prendono anche la rivincita per la finale persa a Madrid contro lo stesso duo e confermano un’affinità in campo che va oltre l’intesa tecnica.

La caparbietà di Errani e la forma smagliante di Paolini hanno fatto la differenza in un match che sembrava compromesso. Una vittoria che restituisce all’Italia una delle edizioni più memorabili degli Internazionali, con Jasmine Paolini protagonista assoluta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author