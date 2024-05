Vela, Euz II di Francesco Lanera nuovo campione italiano Platu 25

Euz II di Francesco Lanera si aggiudica ancora una volta il Campionato Italiano Platu 25. Quindici le imbarcazioni in acqua ad Anzio per tre giorni di regate spettacolari con un totale di otto prove portate a termine che hanno permesso alla barca di Lanera, portacolori del CV Bari, di aggiudicarsi il campionato, riconquistando il titolo che era stato suo nel 2022 per l’ultima volta.

Tanti i campioni pugliesi in equipaggio su Euz II. Oltre a Lanera alle drizze, per il CV Bari c’era anche Corrado Capece Minutolo alle scotte. Con loro Paolo Montefusco alla tattica (CV Brindisi), Paolo Cian (LNI Napoli) al timone, e Roberto Santomanco (CN L’Approdo) a prua.

Per Lanera e il suo equipaggio si tratta del 13° titolo italiano di categoria. Il prossimo appuntamento in agenda è il Mondiale a settembre ad Atene (Pireo, Villaggio Olimpico) per provare a riprendere il titolo che è stato di Euz per 5 volte, l’ultima nel 2018 a Riga.

“È per noi un anno importante – commenta Lanera al termine delle prove -. Quest’anno si torna a disputare il Mondiale di classe, questa volta ad Atene dove sono attesi circa 25/30 equipaggi provenienti da tre continenti in rappresentanza di 8 nazioni. Aver iniziato bene la stagione serve molto al morale del gruppo. Ora però dobbiamo metterci subito al lavoro per prepararci al meglio all’appuntamento di settembre”.

